إيطاليا.. حركة "5 نجوم" تصوت لصالح دراغي مع اقتراب انتهاء الأزمة السياسية

بدأت حركة "5 نجوم" في إيطاليا التصويت على ما إذا كانت ستدعم حكومة يقودها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي في خطوة قد تكون واحدة من الخطوات الأخيرة قبل تشكيل الحكومة.

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وأجرى دراغي، الذي حصل على تفويض لقيادة حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، جولتين من المحادثات مع الأطراف لتشكيل إدارة جديدة.

وتعهدت مجموعة من الأحزاب من اليسار إلى اليمين بدعمه ولن يحتاج إلى أصوات حركة "الخمس نجوم" للحصول على أغلبية في مجلسي البرلمان.

ومع ذلك، فإن دعم أكبر مجموعة في البرلمان سيساعد دراغي على بناء تحالف أوسع، قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية المزدوجة وفيروس كورونا في البلاد.

وتحث قيادة حركة "خمس نجوم" أعضاءها على التصويت بنعم، قائلة إن الحزب يجب أن يقود انتعاش إيطاليا التي تتوقع تلقي أكثر من 200 مليار يورو (242.56 مليار دولار) من صندوق الاتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصاد.

وقال وزير الخارجية المنتهية ولايته لويجي دي مايو من حركة "خمس نجوم" "علينا المشاركة في هذه الحكومة الجديدة للدفاع عن السياسات التي قدمناها في السنوات الأخيرة والاستثمار الجيد لأموال الاتحاد الأوروبي".

سيتمكن حوالي 119600 عضو من التصويت حتى الساعة 6 مساء على منصة على الإنترنت حول ما إذا كان يجب دعم حكومة ائتلافية تضم وزارة للتحول البيئي، وهو أحد المطالب الرئيسية لحركة "خمس نجوم".

المصدر: رويترز