 
مباشر

إيطاليا: تأخير في تسليم جرعات لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

أخبار العالم

إيطاليا: تأخير في تسليم جرعات لقاح
AFP Marco Bertorello
الطواقم الطبية في إيطاليا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prcy

أكدت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية حصول تأخير في وصول جرعات لقاح (موديرنا) ضد "كوفيد – 19"، المخصصة للمقاطعات، للتمكن من تلقيح أكثر الشرائح هشاشة من السكان.

ووفقا للمجموعة، فقد "بُعثت الليلة الماضية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إدارات المقاطعات من مكتب المفوض الحكومي لحالة طوارئ (كوفيد – 19)، دومينيكو أركوري، أبلغهم فيها أن جرعات لقاح (موديرنا)، المخصصة الأسبوع الجاري، لم تصل بعد إلى مطار براتيكا دي ماري (ضواحي روما)، في القاعدة العسكرية التابعة للأمم المتحدة".

وأضافت: "تم ذكر تحديث محتمل اليوم الجمعة حول التوقيت المفترض لوصول الجرعات إلى الوجهات المشار إليها، من قبل المقاطعات".

وتابعت: "اختتم المفوض أركوري بالقول: نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من توفر اللقاح في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن "هذه هي الدفعة الثانية التي يتم فيها تسليم لقاح شركة (موديرنا) إلى إيطاليا".

المصدر: "آكي الإيطالية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا