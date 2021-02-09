إيطاليا.. مسؤول طبي يفصح عن موعد بدء حملة التطعيم في البلاد

قال المدير العام لوكالة الأدوية AIFA في إيطاليا، نيكولا ماغريني، إن إيطاليا يجب أن تكون قادرة على تطعيم ما لا يقل عن 10 ملايين شخص شهريا اعتبارا من عيد الفصح.

وأضاف ماغريني، لصحيفة كورييري ديلا سيرا في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، حول متى ستتمكن إيطاليا من بدء حملة تلقيح جماعية: "من عيد الفصح يجب أن نكون قادرين على تطعيم 10 ملايين مواطن وأكثر شهريا".

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إلى ذلك أفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، أمس الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7970 إصابة، ليصل العدد العام للإصابات فيها إلى مستوى 2.644.707 حالات إصابة.

ويمثل العدد 7970 انخفاضا كبيرا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ في 6 فبراير 13442 حالة، وفي 7 فبراير 11641.

المصد: وكالات