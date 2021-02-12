وزير خارجية تركيا يبحث مع كوبيتش مستقبل ليبيا

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، مع المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، وبحث معه آخر المستجدات على الساحة الليبية.

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر دبلوماسية تركية، قولها إن تشاووش أوغلو بحث مع كوبيتش مستقبل ليبيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، في 5 فبراير الجاري، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وتضم القائمة المنتخبة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

المصدر: الأناضول