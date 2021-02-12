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لافروف يبحث الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي الجديد

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لافروف يبحث الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي الجديد
وزارة الخارجية الروسية
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأزمة في ليبيا مع المبعوث الأممي الجديد إلى البلاد يان كوبيش، وذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الجمعة.

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وحسب بيان نشرته الخارجية الروسية، فإن الطرفين بحثا مستجدات الوضع في ليبيا، بما في ذلك على ضوء مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الجانب الروسي مجددا أنه لا بديل عن التسوية السياسية للأزمة الليبية في إطار عملية شاملة تشارك فيها كافة القوى الأساسية في البلاد.

كما أعادت موسكو التأكيد على استعدادها للتعاون الوثيق مع وساطة الأمم المتحدة، التي "من شأنها أن تؤدي دورا تنسيقيا مهما".

وكان الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش قد عين الشهر الماضي الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.

المصدر: RT

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