الأمين العام للأمم المتحدة يعين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا خاصا إلى ليبيا

أكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش عين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أيد ترشيح كوبيش لهذا المنصب.

يذكر أن منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا لا يزال شاغرا منذ مارس 2020، حيث استقال منه الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة.

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وفي ديسمبر الماضي اتفق مجلس الأمن الدولي على تعيين البلغاري نيقولاي ملادينوف مبعوثا جديدا بعد مناقشات طويلة، لكن ملادينوف اعتذر عن المنصب وترك العمل في الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن يان كوبيش (68 عاما) كان في وقت سابق وزيرا للخارجية في بلاده، وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان كوبيش أيضا مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان في 2011 – 2014، والعراق في 2015 – 2018. ومنذ 2019 المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

المصدر: نوفوستي+RT