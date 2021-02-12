الكونغو الديمقراطية تسجل ثالث إصابة بإيبولا خلال أسبوع

في مؤشر آخر على بدء جولة جديدة من تفشي حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت السلطات الصحية عن رصد ثالث حالة للفيروس الفتاك في مقاطعة كيفو الشمالية خلال أقل من أسبوع.

وأعلن وزير الصحة في المقاطعة، يوجن نزانزو ساليتا، أن الإصابة الجديدة بالوباء رصدت في في مدينة بوتيمبو التي كانت بؤرة لجولة التفشي السابقة التي استمرت في شرق البلاد من عام 2018 حتى يونيو 2020 وأودت بأرواح أكثر من 2.2 ألف شخص.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية منذ السابع من فبراير الجاري عن وفاة امرأتين من بلدة بينا في كيفو الشمالية جراء إصابتهما بإيبولا (وفارقت إحداهما الحياة في مستشفى بوتيمبو).

وأطلقت السلطات عملية لرصد إصابات محتملة في المنطقة بغية الحد من تفشي الوباء.

مرت الكونغو الديمقراطية، منذ اكتشاف الحمى الفتاكة بالقرب من نهر إيبولا عام 1976، بـ11 جولة من تفشي العدوى، وتم الإعلان عن اختتام آخرها في نوفمبر الماضي على بعد مئات الكيلومترات عن المكان التي رصدت فيه إصابة جديدة، وأسفر التفشي هناك عن إصابة 130 شخصا توفى منهم 55.

المصدر: رويترز