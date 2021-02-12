قالن يثمن اتفاق بغداد وأربيل لإخلاء شمال العراق من المقاتلين الأكراد ويلوح بالرد العسكري

قال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، الخميس، إن أنقرة "ترحب" باتفاق بغداد مع حكومة إقليم كردستان العراقي بشأن إنهاء وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني نهائيا في سنجار.

وألح على أهمية وقف جميع النشاطات المسلحة الكردية، التي وصفها بـ "الإرهابية"، ضد بلاده من الأراضي العراقية.

وأوضح قالن أن تجربة وقف هذه النشاطات في "سنجار خطوة أولى، ومجرد بداية، ونحن أعربنا عن ترحيبنا بذلك، وبالتزامن مع ذلك فإن كفاحنا لإنهاء الاعتداءات الإرهابية على أراضينا سيتواصل حتى النهاية". وهو ما تعمل عليه السلطات التركية، على حد قوله، بالتنسيق مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراقي في أربيل دون أن يستثني قالن إمكانية اللجوء إلى الرد العسكري على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المنطقة إن اقتضى الأمر.

في 9 أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة العراقية المركزية اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان العراقي تتكفل بمقتضاه القوات المركزية بضمان الأمن في سنجار، بالتنسيق مع قوات أربيل، بما يؤدي إلى إنها وجود كل التنظيمات المسلحة غير القانونية في المنطقة، بما فيها التنظيم المسلح لحزب العمال الكردستاني الذي يضرب المصالح التركية انطلاقا من شمال العراق. غير أن الشهادات المحلية، حسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، تؤكد أن مقاتلي هذا التنظيم لم يغادروا لمنطقة.

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المصدر: وكالة "الأناضول" التركية للأنباء