استطلاع رأي: من يفضل الإسرائيليون لتولي رئاسة الوزراء؟

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 32% من الإسرائيليين يفضلون أن يتولى بنيامين نتنياهو زعيم "الليكود" رئاسة الحكومة القادمة، ويليه زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد" بـ14%.

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الاستطلاع الذي أجرته قناة "i24NEWS" وصحيفة "يسرائيل هيوم"، قبل حوالي 5 أسابيع على الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي ستجري في 23 مارس القادم، أفاد بأن 13% يفضلون أن يتولى رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر والمنشق عن حزب "الليكود" رئاسة الحكومة، فيما قال 11% منهم إن نفتالي بينت زعيم تحالف أحزاب اليمين "يمينا" هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة.

وأيد 4% فقط وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب "أبيض أزرق" بيني غانتس، الذي انهار رصيده السياسي في الأشهر الأخيرة وفقا لاستطلاعات الرأي، فيما أجاب 26% من المستطلعين بـ "لا أعرف".

وفي السؤال "هل تؤثر محاكمة نتنياهو على قرار اختيارك في الانتخابات المقبلة أم لا؟"، أكد 63% من المستطلعة آراؤهم أنها لا تؤثر، فيما أجاب 7% أنها "تؤثر وتعزز من رغبتي في انتخاب نتنياهو"، بينما قال 17% إنها "تؤثر بامتناعي عن انتخاب نتنياهو".

المصدر: i24NEWS