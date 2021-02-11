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نتنياهو ينضم إلى "تيك توك"

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نتنياهو ينضم إلى
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إلى تطبيق "تيك توك" الصيني.

وفي فيديو نشره عبر "تويتر"، شارك نتنياهو مع متابعيه حسابه الجديد، وشجعهم فيه على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

يذكر أن القائمين على موقع "فيسبوك" أعلنوا الشهر الماضي عن حذف منشور وتجميد خاصية لتبادل الرسائل بصفحة نتنياهو، بسبب مخالفة سياسة منصة التواصل الاجتماعي.

وكانت الصفحة قد طلبت من متابعيها ذكر بيانات أصدقائهم وأقاربهم الذين تجاوزا سن الستين عاما، ولم يحصلوا بعد على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصفحة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يتصل بهم لإقناعهم بالحصول على اللقاح.

وقال فرع "فيسبوك" في إسرائيل، إن في هذا مخالفة لسياسة الموقع المتعلقة بخصوصية البيانات الطبية.

المصدر: RT

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