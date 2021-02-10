نجل نتنياهو ينضم لحملة "كلنا معك ابو يائير"

أنضم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حملة "كلنا معك ابو يائير"، الداعمة لوالده في الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر مارس المقبل.

ونشر يائير عبر حسابه على "فيسبوك" صورة له وفيها شعار "كلنا معك أبو يائير"، مؤكدا فيها دعمه لوالده.

الصورة من حساب يائير نتنياهو على "فيسبوك"

وكانت هذه الحملة انطلقت بعد انتشار فيديو لنتانياهو أعرب فيه عن تأثره لسماعه هتافات "أبو يائير". وقال: "تأثرت عندما مررت الآن في عرعرة النقب ورأيت شبانا هتفوا لي وقال "أبو يائير.. أبو يائير".

وأضاف: "انهم يفهمون ويعرفون أنهم في عهدي يحصلون على ما يحتاجونه"، كما دعا المواطنين العرب للتصويت لحزب الليكود، قائلا: "صوتوا من أجلي، لا تصوتوا من أجل قوائم هامشية لا يمكن أن تساعدكم".

وقام نتنياهو بحملة مؤخرا لجذب فلسطينيي الخط الأخضر، إذ زار مناطق ذات غالبية عربية، في مبادرة قبل الانتخابات نحو مجتمع لطالما اتهمه بالعنصرية.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، اعتبر 66 بالمئة من فلسطينيي الخط الأخضر أن حملة نتانياهو لاستمالتهم غير صادقة.

كما أعلن نتنياهو يوم الجمعة الماضي أنه سيمنح منصبا وزاريا لمرشح عربي مدرج على قوائم الليكود الانتخابية في حال فوز حزبه بالانتخابات.

وقال نتنياهو: "أنا فخور بأن نائل الزعبي، المربي المحترم الذي كرس سنين من حياته لتقدم المجتمع العربي، انضم إلى قائمة حزب الليكود... أنها المرة الأولى التي ينضم فيها مواطن إسرائيلي مسلم لليكود".

وأضاف: "سأقوم بتعيين نائل الزعبي وزيرا لتطوير المجتمع العربي بحكومتي. فعلنا الكثير، ولكن لدينا الكثير لنفعله، وسنفعل ذلك معا".

وبموجب القانون، يتمتع العرب الفلسطينيون بحقوق متساوية مع المواطنين اليهود، لكن في الممارسة يشكون التمييز في التوظيف والإسكان وأمور أخرى، كما يشيرون إلى قانون صدر عام 2018 يعرّف إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي".

المصدر: RT