بريطانيا وفرنسا وألمانيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي
نددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الخميس بسلسلة هجمات على السعودية أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.
وقالت الدول الثلاث إن الهجمات المتكررة توضح خطورة التهديد الذي يمثله انتشار الطائرات المسيرة على استقرار المنطقة.
وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يوم الأربعاء عن "اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه.
من جانبها، قالت القيادة العسكرية لجماعة "أنصار الله" إن أربع طائرات مسيرة تابعة لقواتها استهدفت "مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني"، في إشارة إلى العمليات التي يقوم بها التحالف في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
📷#صور | الطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الجبان لمليشيا الحوثي الإرهابية على أرض #مطار_ابها_الدولي#عكاظ#ان_تكون_اولا#تطبيق_عكاظpic.twitter.com/NyxaJ2saHn— عكاظ (@OKAZ_online) February 10, 2021
المصدر: وكالات