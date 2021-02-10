 
مباشر

السعودية تعلن عن حريق اندلع في طائرة مدنية في مطار أبها جراء هجوم شنه الحوثيون

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن عن حريق اندلع في طائرة مدنية في مطار أبها جراء هجوم شنه الحوثيون
Reuters
مطار أبها في السعودية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqsa

نقلت مصادر إعلامية سعودية عن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، إعلانه السيطرة على حريق صغير نشب في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية.

إقرأ المزيد
التحالف العربي يعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية
التحالف العربي يعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

وقال التحالف العربي: "اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".

وأضاف التحالف "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن "تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة".

المصدر: رويترز+سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا