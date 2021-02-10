السعودية تعلن عن حريق اندلع في طائرة مدنية في مطار أبها جراء هجوم شنه الحوثيون

نقلت مصادر إعلامية سعودية عن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، إعلانه السيطرة على حريق صغير نشب في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية.

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وقال التحالف العربي: "اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".

وأضاف التحالف "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن "تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة".

المصدر: رويترز+سبق