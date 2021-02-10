التحالف العربي يعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء عن تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار، تم إطلاقهما بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

ويوم الأحد، أعلن التحالف عن إحباطه 4 هجمات شنتها قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: التلفزيون السعودي