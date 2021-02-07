التحالف العربي يعلن إحباط 4 هجمات للحوثيين على السعودية خلال يوم

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن إحباطه 4 هجمات شنتها قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة.

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وقال التحالف، في بيان أصدره مساء الأحد، إن قواته دمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما "المليشيا الحوثية" تجاه جنوب المملكة، متهما الحوثيين بانتهاك "القانون الدولي بمحاولات استهداف المدنيين".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

ويأتي ذلك بعد أن أفاد التحالف باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون، في هجومين منفصلين نفذ الأول صباح الأحد والثاني في حوالي 19:00 بالتوقيت المحلي، "بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: "الإخبارية" + وكالات