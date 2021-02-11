المبعوث الأمريكي يلتقي الرئيس اليمني

التقى المبعوث الأمريكي الخاص الجديد لليمن تيم ليندركينغ بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير خارجيته في الرياض، وسط جهود دبلوماسية مكثفة من إدارة الرئيس بايدن لإنهاء الحرب.

ونقلت السفارة الأمريكية في اليمن عن ليندركينغ قوله لوزير الخارجية اليمني: "هدفنا الأساسي هو جمع الأطراف معا بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات تنهي الحرب ومعاناة الشعب اليمني".

وكان بايدن قد عين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ليندركين مبعوثا خاصا للشأن اليمني الأسبوع الماضي.

وأعلنت واشنطن أيضا إنهاء دعمها للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

التقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة تيموثي ليندركينغ بوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك لمناقشة التطورات في #اليمن.#المبعوث_الامريكي_الى_اليمنpic.twitter.com/PUNMERlHsc — US Embassy to Yemen السفارة الامريكية في اليمن (@USEmbassyYemen) February 11, 2021

المصدر: رويترز