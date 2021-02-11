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موسكو تدعو واشنطن للكف عن "استعراض السلاح" في البحر الأسود

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موسكو تدعو واشنطن للكف عن
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مدمرة "دونالد كوك" الأمريكية (صورة من الأرشيف)
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دعت روسيا الولايات المتحدة للكف عن "الاستعراض المتهور للسلاح" في البحر الأسود، وذلك على خلفية تحركات السفن الحربية الأمريكية هناك.

وقالت السفارة الروسية لدى واشنطن في حسابها على "تويتر": "ندعو القوات المسلحة الأمريكية إلى الكف عن استعراضها المتهور للسلاح وأن تهتم بشؤونها في المياه الإقليمية للولايات المتحدة".

وأكدت السفارة أن "السلام والأمن في البحر الأسود لا يحتاجان إلى تدخل خارجي"، مضيفة أنه "يبدو أن الأسطول السادس الأمريكي يسعى لإيجاد عدو في البحر الأسود، وهو يبحث عن ذريعة، والآن بشكل علني، لزيادة حضوره في المنطقة تحت غطاء المناورات العسكرية".

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وكانت القوات البحرية الأمريكية ق أعلنت أنها أجرت مناورات مشتركة مع القوات البحرية التركية في البحر الأسود يوم الثلاثاء، وأن المناورات كانت تهدف إلى التدريب على رصد الغواصات للعدو المفترض.

وشاركت في المناورات مدمرتا "بورتر" و"دونالد كوك"، إضافة إلى فرقاطتين تركيتين والطيران الحربي من الجانبين.

المصدر: "تاس"

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