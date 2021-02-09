ستولتنبيرغ: الناتو عزز حضوره في البحر الأسود ردا على أعمال روسيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ بأن الناتو عزز حضوره في البحر الأسود "ردا على أعمال روسيا" في المنطقة.

وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في بروكسل، اليوم الثلاثاء: "نرى تعززا لقدرات روسيا في البحر الأسود بعد ضم القرم بصورة غير شرعية"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن تعزز الأسطول الروسي.

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وأضاف أن "الناتو يعزز حضوره في البحر الأسود، فخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط كانت 3 سفن للقوات البحرية الأمريكية في مياه البحر الأسود. كما جرت هناك مناورات مشتركة مع القوات البحرية الأوكرانية".

وأكد أن الناتو يعتبر أن هذه المنطقة تتميز بالأهمية الاستراتيجية.

المصدر: "تاس"