قال المكتب الصحفي في البحرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنه تم إجراء تدريبات بحرية أوكرانية أمريكية مشتركة، في البحر الأسود.

وأضاف المكتب الصحفي: "نفذت مجموعة زوارق تكتيكية، تدريبات من نوع PASSEX، في مياه البحر الأسود، بمشاركة الطيران التابع للقوات البحرية الأوكرانية، مع مدمرة أمريكية وسفينة دعم أمريكيتين".

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وذكر المكتب، أن هدف التدريبات، كان ضمان الأمن في البحر الأسود، وتحسين قابلية التدريب والتنسيق بين أطقم السفن البحرية الأوكرانية والأمريكية خلال تنفيذ العمليات البحرية المشتركة، ضمن المجموعات التكتيكية البحرية متعددة الجنسيات. وجرت التدريبات، وفقا لمعايير الناتو.

في وقت سابق، دخلت السفينة الحربية الأمريكية "دونالد كوك"، إلى مياه البحر الأسود. وأعلنت السفارة الأمريكية، عن إجراء تدريبات لضمان الأمن البحري في المنطقة بمشاركة المدمرة الأمريكية Porter.

المصدر: نوفوستي