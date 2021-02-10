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أردوغان: على رئيس وزراء اليونان لزوم حدوده ولا حل في قبرص سوى إقامة دولتين

أخبار العالم

أردوغان: على رئيس وزراء اليونان لزوم حدوده ولا حل في قبرص سوى إقامة دولتين
Reuters
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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأعرب عن تأييده الثابت لفكرة إقامة دولة مستقلة في شمال قبرص.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أثناء جلسة الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إنه لا يستطيع لقاء ميتسوتاكيس بعد أن "تحداه" الأخير، وخاطب رئيس الوزراء اليوناني بالقول: "الزم حدودك وكف عن تحدينا، وإن لم تفعل فهذا يعني أنك تتهرب من المفاوضات".

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة لن تسمح بأن يظل القبارصة الأتراك المقيمون في شمال الجزيرة "ضحايا الأزمة المستمرة منذ نصف قرن"، مضيفا أن هدف أنقرة يكمن في إحلال الاستقرار في قبرص.

وأشار أردوغان إلى أنه لا جدوى من الحديث عن صيغ الحل القديمة في القضية القبرصية، وتابع مخاطبا اليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا: "لا حل لأزمة الجزيرة سوى بإقامة دولتين مستقلتين، شئتم أم أبيتم".

المصدر: الأناضول + TRT + رويترز

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