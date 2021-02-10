خبير من وفد "الصحة العالمية": بيانات الاستخبارات الأمريكية بشأن منشأ كورونا تفتقر للمصداقية

أعرب خبير مستقل من أفراد وفد منظمة الصحة العالمية الذي زار الصين مؤخرا شكوكه القوية بشأن مدى مصداقية البيانات الاستخباراتية الأمريكية بشأن منشأ وباء كورونا.

وأكد عالم الحيوانات البريطاني المقيم في الولايات المتحدة، بيتر دازاك، أن البيانات الاستخباراتية الأمريكية بشأن منشأ كورونا التي جمعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب "تفتقر إلى المصداقية"، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، تعليقا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن "لن تقبل باستنتاجات تحقيق وفد منظمة الصحة العالمية، ما لم يتم التحقق من صحتها بشكل مستقل".

ودعا برايس في تصريحاته منظمة الصحة العالمية إلى التحلي بالشفافية التامة في تحقيقها، مشددا على أن واشنطن ستستخدم المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الأمريكية بهدف تقييم تقرير خبراء المنظمة الذين زاروا مدينة ووهان الصينية مؤخرا.

وكتب بيتر دازاك في تغريدته، تعليقا على كلام برايس: "جو بايدن مضطر إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الصين. الرجاء لا تعولوا على بيانات الاستخبارات الأمريكية التي ازدادت تشتتا في عهد ترامب، وكانت خاطئة في الكثير من النواحي".

Well now this👇. @JoeBiden has to look tough on China. Please don’t rely too much on US intel: increasingly disengaged under Trump & frankly wrong on many aspects. Happy to help WH w/ their quest to verify, but don’t forget it’s “TRUST” then “VERIFY”! https://t.co/ukaNAkDfEG — Peter Daszak (@PeterDaszak) February 10, 2021

وذكر دازاك أن خبراء منظمة الصحة العالمية مستعدون تماما لتلبية طلب البيت الأبيض للتحقق من صحة استنتاجاتهم، ثم خاطب إدارة بايدن بالقول: "لكن لا تنسوا: الوثوق أولا ثم التحقق".

وحملت إدارة ترامب غير مرة الصين المسؤولية عن بدء جائحة كورونا، مشيرة إلى وجود بيانات استخباراتية تثبت صحة هذه المزاعم.

المصدر: RT