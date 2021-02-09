تصريح لخبراء منظمة الصحة العالمية حول منشأ الوباء

من الصين، صرح خبراء منظمة الصحة العالمية بان البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد كيفية وصول عدوى "كوفيد-19" إلى سوق ووهان، حيث اكتشف لأول مرة.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يتقصى الآن في الصين عن منشأ الوباء، قولهم أيضا إن الحيوان الذي أصبح مصدر النوع الجديد من الفيروس التاجي لم يتم تحديده بعد.

وأعلن ليانغ وانيان، رئيس لجنة الخبراء الصينية لدراسة الفيروس، يوم الثلاثاء، أن محاولات تحديد الطريقة التي وصل من خلالها فيروس كورونا "كوفيد – 19" إلى السوق في ووهان لم تسفر عن نتائج بعد.

وقال العالم الصيني في مؤتمر صحفي في ووهان: "من المستحيل الآن تحديد كيفية وصوله إلى السوق".

وأفاد العالم الصيني بأن المتخصصين الصينيين مع زملائهم من منظمة الصحة العالمية، تأكدوا من أن السوق "كان بها آثار للفيروس على الأسطح. كان بإمكان الناس أو الحيوانات (التي تعرض في السوق للبيع) جلبها".

وفي الشأن ذاته، أشار رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ووهان إلى أن الانتقال من حيوان إلى إنسان عبر وسيط تعد الفرضية الأكثر احتمالا لأصل الفيروس التاجي.

المصدر: تاس + إنترفاكس