إسرائيل "تجري الاستعدادات" في حال تم فتح "الجنائية" تحقيقا بجرائم مرتكبة بحق الفلسطينيين

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، إنه "لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية بموجب القانون الدولي"، لافتا إلى انضمام 8 دول مهمة إلى هذا الموقف.

إقرأ المزيد

وأشار أفيخاي ماندلبليت إلى أن "باحثين دوليين قد قالوا إنه بموجب اتفاقيات أوسلو، لا يوجد شيء من هذا القبيل"، وأنه "ليس لدولة فلسطين حدود بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس لها سلطة محاكمة الإسرائيليين".

وتابع: "من المهم القول إنه لم يتم فتح تحقيق بعد، ولا أرى أي خطر مباشر على أي إسرائيلي...نحن نجري الاستعدادات في حال تم فتح تحقيق".

واعتبر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية "مخيبا للآمال وغير ضروري".

هذا وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت الجمعة الماضي أن "الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي".

المصدر: "i24news"