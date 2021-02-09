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نتنياهو ردا على واشنطن: الجولان ستظل جزءا من إسرائيل

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نتنياهو ردا على واشنطن: الجولان ستظل جزءا من إسرائيل
Reuters LA/
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن منطقة الجولان السورية المحتلة "كانت وستظل جزءا من إسرائيل" مؤكدا أن تل أبيب "لن تنسحب منها".

وجاء تصريح نتنياهو خلال زيارته لعيادة في قرية الزرازير البدوية، وبعد ساعات من تحفظ من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على قرار الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلها موقع "جيروزاليم بوست": "هضبة الجولان كانت وستبقى جزءا من دولة إسرائيل مع تسوية أو بدونها. نحن لن ننسحب من الجولان وسيبقى الجولان جزءا سياديا من دولة إسرائيل".

يذكر أن بلينكن امتنع عن تأييد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بهضبة الجولان السورية كـ"جزء من إسرائيل".

وقال بلينكن: "إن السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في الوضع الراهن لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل".

وأضاف: "مع ذلك، فإن الأسئلة القانونية حول الحق في الأرض هي شيء آخر، ويجب فحصها مع مرور الوقت، في حال تغير الوضع في سوريا".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT

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