لندن: السجن 10 سنوات لمن أخفى عودته من إحدى دول "قائمة كورونا السوداء"

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن كل شخص يحاول إخفاء زيارته مؤخرا لدول مدرجة على "القائمة السوداء" البريطانية المتعلقة بفيروس كورونا، سيواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.

إقرأ المزيد

وأوضح الوزير أن مشروع قانون يعرض لهذه العقوبة الصارمة العائدين دول مصنفة كخطيرة وبائيا سيتم طرحه رسميا في أقرب وقت، مشيرا إلى أن حكومة المملكة قررت تشديد معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون القيود المفروضة على خلفية أزمة كورونا.

وقال هانكوك أن على العائدين من الدول الـ 33 المدرجة في "القائمة السوداء" والتي أغلقت بريطانيا الحدود معها (وهي دول أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا والبرتغال) دفع مبلغ قدره 1750 جنيها استرلينيا، وهو مبلغ يغطي تكاليف النقل إلى الفندق المخصص للحجر الصحي والإقامة فيه خلال فترة 10 أيام، وإجراء الفحوص الإلزامية للكشف عن كورونا.

وأضاف أن الحكومة قد عقدت اتفاقات مع 16 فندقا لتخصيص 4600 غرفة لهذا الغرض، محذرا من أن الغرامة على خرق قواعد الحجر الصحي في الفنادق ستشكل 10 ألف جنيه استرليني.

المصدر: "نوفوستي"