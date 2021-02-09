بريطانيا تسجل أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا وسط تراجع في الإصابات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 12364 إصابة و1052 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12364 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3972148 حالة.

وتمثل حصيلة اليوم تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية، حيث بلغ يوم 5 فبراير 19114 حالة، وفي 6 فبراير 18262، وفي 7 فبراير 15845، وفي 8 فبراير 14104.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1052 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 113850 متوفيا.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا كبيرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن المرض في البلاد، التي تعيش حالة إغلاق عامة، حيث وصل يوم 5 فبرابر إلى 1014 حالة، وفي 6 فبراير 828، وفي 7 فبراير 373، وفي 8 فبراير 333.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 12.646 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: RT