منغوليا وباكستان تسجلان لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا

انضمت منغوليا وباكستان، اليوم الثلاثاء، إلى قائمة الدول التي وافقت على الاستخدام المحلي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الذي يحتكر توريد "سبوتنيك V" إلى الدول الأجنبية) أن اللقاح تم تسجيله من قبل وزارة الصحة المنغولية وفقا لإجراءات "تصريح الاستخدام الطارئ" دون إجراء اختبارات سريرية إضافية داخل البلاد.

بالتالي أصبحت منغوليا الدولة الـ 23 التي وافقت على استخدام اللقاح الروسي. وسابقا اليوم، أفاد الصندوق الروسي بأن هيئة تنظيم الأدوية في باكستان (DRAP) وافقت على استخدام "سبوتنيك V"، مشيرا إلى أن اللقاح مسجل في باكستان للاستخدام في حالات الطوارئ".

إقرأ المزيد

من جهته، أكد وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان، في وقت سابق أن اللقاح "سبوتنيك V" الروسي قد تمت الموافقة عليه للاستخدام في حالات الطوارئ.

وكانت الحكومة الباكستانية قد سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي في الـ24 من شهر يناير الماضي، ومنحت موافقة لشركة أدوية محلية لاستيراد وتوزيع هذا اللقاح، وبحسب وسائل إعلام محلية فإن اللقاح الروسي هو ثالث عقار تمت الموافقة عليه للاستخدام في باكستان.

وخلال موجز صحفي، اليوم الثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هناك "طابورا من دول في مختلف أنحاء العالم وفي جميع القارات تتوجه إلينا بطلب التعاون بشأن اللقاح".

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من عدوى فيروس كورونا.

وقبل منغوليا وباكستان، أعلنت 21 دولة موافقتها على استخدام "سبوتنيك V"، هي روسيا وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا والإمارات العربية المتحدة وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا وجمهورية صرب البوسنة (جزء من البوسنة والهرسك) وميانمار ولبنان.

المصدر: "تاس"