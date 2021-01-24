باكستان تجيز استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أفادت وسائل إعلام باكستانية محلية نقلا عن مسؤول أن الحكومة الباكستانية سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي ومنحت موافقة لشركة أدوية محلية لاستيراد وتوزيع هذا اللقاح.

وبحسب صحيفة "DAWN"، أشار المسؤول الباكستاني إلى أن اللقاح الروسي هو ثالث عقار تمت الموافقة عليه للاستخدام في البلاد.

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وأوضح المسؤول: "في اجتماع استضافه مجلس تسجيل واعتماد الأدوية في باكستان(Drap)، حصل لقاح آخر( يقصد اللقاح الروسي) على تصريح طارئ، تم تطويره بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي".

وأكد المسؤول أيضا أن شركة الأدوية المحلية AGP ستكون المستورد والموزع الوحيد للقاح الروسي.

وتزايدت مؤخرا وتيرة اعتراف الدول باللقاح الروسي الأول في مختلف قارات العالم.

وكانت العديد في دول في أمريكا اللاتينبة قد أجازت رسميا استخدام لقاح "سبوتنيكV"، منها، الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وفنزويلا، فيما انطلقت عمليات إنتاج اللقاح في البرازيل، وهي مرشحة للتوسع لتغطية احتياجات دول المنطقة.

كما أعلنت فلسطين عن تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا وأجازت استخدامه.

كما انضمت مؤخرا كل من الجزائر والإمارات وهنغاريا إلى قائمة الدول التي اعتمدت رسميا لقاح "سبوتنيك V" الروسي، أول لقاح مضاد لعدوى كورونا على مستوى العالم جرى تسجيله رسميا.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: نوفوستي