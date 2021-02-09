بعد التدريبات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي.. الصين تؤكد عزمها الحفاظ على أمنها

ذكرت الخارجية الصينية أن بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن حاملتي طائرات أمريكيتين أجريتا تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون، اليوم الثلاثاء: "بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن حاملتي طائرات أمريكيتين أجريتا تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي".

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وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن القيام بعمليات تدريب وتنسيق مزدوجة، اليوم الثلاثاء، في بحر الصين الجنوبي، بين سفن وطائرات مجموعتين من حاملات الطائرات الأمريكية.

المصدر: رويترز