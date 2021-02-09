وزير الخارجية الأمريكي يتحفظ على الاعتراف بـ"سيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان"

امتنع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تأييد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بهضبة الجولان السورية كـ"جزء من إسرائيل".

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وقال بلينكن: "إن السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في الوضع الراهن لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل".

وأضاف: "مع ذلك، فإن الأسئلة القانونية حول الحق في الأرض هي شيء آخر، ويجب فحصها مع مرور الوقت، في حال تغير الوضع في سوريا".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "حكم الرئيس السوري، بشار الأسد، في سوريا، ووجود مليشيات إيرانية على أراضي سوريا، يشكل تهديدا أمنيا جديا على إسرائيل".

وفي إطار السؤال حول أسباب عدم اتصال الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حتى اليوم، أجاب بلينكن: "أنا متأكد من أنه ستتاح لهما فرصة التحدث قريبا".

جدير بالذكر أن ترامب كان قد اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في العام 2019، وكان مستشارو بايدن قد لفتوا في وقت سابق، إلى أنه "من غير المتوقع أن يتراجع الرئيس بايدن عن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

المصدر: "رويترز"