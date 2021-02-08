الهند تطلب من "تويتر" حذف 1178 حسابا

قال مصدران في وزارة التكنولوجيا بالهند إن الوزارة طلبت من شركة "تويتر" حذف 1178 حسابا تقول إنها مدعومة من خصمها باكستان، أو يديرها متعاطفون مع حركة السيخ الانفصالية.

وقال أحد المصدرين، طالبا عدم نشر اسمه، إن أجهزة الأمن الهندية قالت إن "بعض الحسابات تُدار من خارج البلاد". وتضمن الطلب كذلك غلق حسابات على تويتر لبعض أنصار الحركة من أجل "إقامة دولة مستقلة للسيخ تسمى خالستان".

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وأضاف المصدر أن كثيرا من هذه الحسابات تشارك في نشر وتضخيم معلومات مغلوطة وتحمل محتوى استفزازيا بخصوص احتجاجات المزارعين المستمرة.

ويعتصم عشرات ألوف المزارعين في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي منذ شهور مطالبين بسحب القوانين الجديدة المتعلقة بتنظيم مبيعات منتجات المزارعين.

وأوضحت المصادر أن تويتر لم تمتثل بعد لأمر الحكومة الصادر في الرابع من فبراير الجاري.

ولم ترد وزارة التكنولوجيا الهندية على طلب للتعليق.

من جهتها لم تؤكد شركة "تويتر" أو تنفي ما إذا كانت امتثلت لأمر الحكومة الأخير، لكنها قالت إنها تراجع المحتوى بموجب قواعدها والقوانين المحلية عندما تتلقى طلبا قانونيا بخصوص منشورات قد تكون غير قانونية.

وقالت الشركة في بيان، "إذا كان المحتوى يمثل انتهاكا لقواعد تويتر فسيُحذف من الخدمة.. وإذا قررت ولاية قضائية معينة أنه غير قانوني، لكنه لا ينتهك قوانين تويتر، فقد نحجب الوصول إلى المحتوى في هذا الموقع فقط".

المصدر: رويترز