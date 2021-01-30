مزارعون هنود يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا ضد الإصلاح الزراعي

أعلن مزارعون هنود، بدءهم إضرابا عن الطعام، اليوم السبت، ولمدة يوم واحد، احتجاجا على قوانين زراعية جديدة، وذلك بعد اشتباكات مع قوات الأمن، استمرت أسبوعا وخلفت قتيلا ومئات الجرحى.

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وأشارت قيادات، إلى أن "الإضراب عن الطعام الذي يتزامن مع ذكرى وفاة المهاتما غاندي، زعيم الاستقلال الهندي، سيظهر أن الاحتجاجات سلمية بوجه عام".

من جانبه، لفت دارشان بال، وهو قيادي في حركة نقابية زراعية تنظم الاحتجاجات، إلى أن "حركة المزارعين كانت سلمية وستبقى سلمية"، مؤكدا أن "الهدف من تنظيم أحداث 30 يناير، نشر قيم الحق واللا عنف".

وتظاهر عشرات الآلاف من المزارعين في الهند، بمواقع احتجاج على مشارف العاصمة نيودلهي، لما يزيد عن شهرين، غضبا من القوانين التي يرون أنها تخدم مصالح كبار المشترين من القطاع الخاص على حساب المنتجين، حيث أنه يعمل في القطاع الزراعي بالهند، نحو نصف سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 1.3 مليار نسمة.

المصدر: "رويترز"