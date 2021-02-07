تركيا..112 وفاة و6670 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 112 وفاة و6670 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26797، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2531456.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 7897 إصابة و108 وفيات بالفيروس كورونا.

وتشهد تركيا تراجعا في معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع استقرار معدلات الإصابات بالفيروس، وازدياد المتعافين منه.

المصدر: "الأناضول" + RT