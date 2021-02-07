وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 23 من عناصر "طالبان" في عملية لقوات الأمن وغارة جوية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل 23 من عناصر حركة "طالبان" جراء عملية خاضتها قوات الأمن الوطنية في ولايتين مختلفتين من البلاد.

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وأوضحت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها في "تويتر"، أن العملية التي أجريت في منطقة ديهراوود في ولاية أروزكان وسط أفغانستان، أمس السبت، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحركة وتدمير معقلين لـ "طالبان" وضبط كمية من الأسلحة والعتاد.

15 #Taliban were killed during ANDSF operation in Dehrawood district of #Urzgan province yesterday. Additionally, 2 strongholds and some amount of their weapons and ammunition were destroyed. — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) February 7, 2021

وأوردت الوزارة أيضا أن 8 من مقاتلي "طالبان" قتلوا وأصيب آخر بجروح نتيجة غارة جوية نفذت في منطقة بشت رود بولاية فراه بجنوب غرب البلاد، ليلة السبت إلى الأحد.

المصدر: RT