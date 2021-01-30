في أعقاب هجوم دموي.. الأمن الأفغاني يعلن اعتقال مسؤول بارز في "طالبان"

أعلنت أجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة الأفغانية اعتقال مسؤول بارز في حركة "طالبان"، على خلفية التوترات المتصاعدة مع اقتراب الموعد المقرر لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وأكدت المديرية الوطنية للأمن على حسابها في "تويتر" اليوم السبت أن القوات الخاصة ألقت القبض على القيادي في "طالبان" المدعو محمد والمعروف أيضا بحاجي لالا، الذي يتولى منصب حاكم ولاية كابل داخل هيكل الحركة وكان يقود عملياتها في عدد من الولايات.

#فوری

محمد مشهور به «حاجی لالا»، سرپرست گروه طالبان برای ولايت كابل و مسوول نظامی زون پايتخت این گروه از سوی نيروهای ویژه‌ی ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده‌است.#NDS_Afghanistanpic.twitter.com/z90gSbfdPw — NDS Afghanistan (@NDSAfghanistan) January 30, 2021

ويأتي ذلك في أعقاب هجوم بسيارة مفخخة أودى بأرواح ثمانية من عناصر الأمن على الأقل في ولاية ننغرهار صباح اليوم حسب قناة "طلوع نيوز"، وتبنت "طالبان" هذا الاعتداء.

المصدر: RT + طلوع نيوز