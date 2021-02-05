تقرير رسمي أممي يؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

كشفت الأمم المتحدة عن اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن منذ عدة أشهر، ما يمهد لكشف الكثير من المعلومات لأجهزة مكافحة الإرهاب في حملتها ضد "القاعدة"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُبض على زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، خالد باطرفي، وقتل الرجل الثاني في التنظيم، سعد عاطف العولقي، خلال "عملية في مدينة الغيضة اليمنية بمحافظة المهرة في أكتوبر".

وتم الكشف عن اعتقال باطرفي في تقرير واسع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل مراقبي الأمم المتحدة الذين يتتبعون التهديد الإرهابي الجهادي العالمي، والذي حذر أيضا من تصاعد محتمل في هجمات داعش الإرهابية، بالارتباط مع تخفيف قيود كورونا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد اعتقال خالد باطرفي رسميا. ولم تقدم الأمم المتحدة مزيدا من التفاصيل حول عملية اعتقاله أو عن مكان اعتقاله الحالي.

وفي أوائل أكتوبر، لفتت مجموعة سايت للاستخبارات إلى "تقارير غير مؤكدة" تشير إلى أن قوات الأمن اليمنية اعتقلت باطرفي في محافظة المهرة ثم سلمته إلى السعودية.

أصبح خالد باطرفي زعيم القاعدة في جزيرة العرب أوائل عام 2020 بعد مقتل سلفه في غارة جوية أمريكية، وهو في الأربعينيات من عمره، من عائلة يمنية، لكنه ولد في الرياض في السعودية. تدرب مع القاعدة في أفغانستان قبل 11 سبتمبر، وانضم لاحقا إلى فرع القاعدة في اليمن. أصبح باطرفي أحد الأديولوجيين الرئيسيين للجماعة، ووفقا للأمم المتحدة فقد ساعد في الإشراف على عملياتها الخارجية قبل أن يصبح زعيما.

المصدر: س إن إن