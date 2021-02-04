النرويج والدنمارك تبعدان كبار السن عن لقاح "أسترازينيكا"

قالت السلطات الصحية في الدنمارك والنرويج، اليوم الخميس، إن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة لن يتلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وأفادت رئيسة المعهد النرويجي للصحة العامة، كاميلا ستولتنبرغ، بأن هذا القرار "لا يرجع إلى عدم نجاعة اللقاح مع كبار السن، ولكن بسبب محدودية الوثائق التي تثبت فعاليته مع هذه الفئة العمرية".

وأضافت في مؤتمر صحافي أن تجارب "أسترازينيكا" كان بها مشاركون قليلون فوق الـ65 عاما، وبالتالي "لا يوجد توثيق بشأن الفعالية".

وأصدرت هيئة الصحة الدنماركية، اليوم الخميس، توصية مماثلة فيما يتعلق باستخدام لقاح "أسترازينيكا" مع من تجاوزوا السن المذكور.

وكانت السويد وفنلندا وألمانيا اتخذت قرارات مماثلة في وقت سابق، فيما أعلنت سويسرا أنها علقت ترخيص استخدام لقاح الشركة على أراضيها، نظرا لأن التجارب لم تسفر عن بيانات واضحة حول فعاليته في تحصين المسنين.

المصدر: "لوفيغارو"