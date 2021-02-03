سويسرا تعلق ترخيص لقاح AstraZeneca لعدم كفاية الأدلة على فعاليته

أعلنت سويسرا أنها علقت ترخيص استخدام لقاح AstraZeneca المضاد لفيروس كورونا على أراضيها، نظرا لأن التجارب لم تسفر عن بيانات واضحة حول فعاليته في تحصين المسنين.

وطلبت هيئة الأدوية السويسرية Swissmedic الحصول على بيانات أدق قبل إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح الذي يتم استخدامه حاليا في المملكة المتحدة وحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة السويسرية: "مجرد أن نتلقى النتائج، يمكن إصدار تفويض مؤقت"، مؤكدة أنه "من الضروري الحصول على بيانات إضافية حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح".

وأضافت: "البيانات المتاحة حاليا لا تشير إلى قرار إيجابي بشأن الفوائد والمخاطر".

وأعلنت سويسرا التي طلبت 5.3 مليون جرعة من AstraZeneca، أنها تنتظر نتائج التجارب في أمريكا الشمالية والجنوبية التي شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

المصدر: "الإندبندنت"