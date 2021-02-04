مسؤول أمريكي : بايدن يواصل جهود الحد من التسلح ويسعى لإشراك الصين

قال مبعوث أمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر إلى تمديد أجل معاهدة "ستارت -3" مع روسيا من منظور أنه بداية لتشارك في قضايا إستراتيجية من بينها الحد من الأسلحة متعددة الأطراف.

ودعا روبرت وود، سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة بمؤتمر لنزع السلاح ترعاه المنظمة، إلى مسعى جديد للحد من التسلح "يشمل المزيد من الأسلحة، وفي نهاية المطاف، المزيد من الدول".

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وأضاف وود، وهو أيضا مفوض الولايات المتحدة للجنة التشاورية الثنائية الخاصة بمعاهدة ستارت-3: "ستسعى الولايات المتحدة أيضا إلى إشراك الصين في الحد من الأسلحة النووية وخفض المخاطر. يحدوني الأمل في أن تنضم الصين إلينا في هذا المسعى".

وكانت كل من روسيا والولايات المتحدة قد أعلنتا أمس الأربعاء تمديد أجل معاهدة ستارت - 3 للحد من الأسلحة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، مما يبقي على آخر معاهدة تحد من نشر أسلحة أكبر ترسانتين نوويتين إستراتيجيتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهتها، قالت السفيرة الإسرائيلية، ميراف إيلون شاحر، إن الاتفاقية والحوار المباشر بين القوتين شاهد على "هدف مشترك هو تحسين الأمن والاستقرار العالميين".

المصدر: رويترز