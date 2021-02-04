ليس "براود بويز" وحدها.. ما هي الجماعات الجديدة في قائمة الإرهاب الكندية؟

بالإضافة إلى حركة "براود بويز" الأمريكية اليمينية المتطرفة، أدرجت كندا 12 جماعة أخرى على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأكد وزير الأمن العام الكندي، ويليام بلير، على حسابه في "تويتر" أن القرار يشمل ثلاثة تنظيمات يمينية متطرفة أخرى، وهي تنظيم "قسم الاتوموافيين" (Atomwaffen Division) النازي الأمريكي، و"الحركة الامبراطورية الروسية"، وجماعة The Base النازية التي تنشط في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا.

Violent extremism has no place in Canada. Today, we announced that 13 additional groups have met the threshold to be listed as terrorist entities in Canada. These additions include four groups whose violent extremism is motivated by hateful ideologies. pic.twitter.com/scg3ljJuVP — Bill Blair (@BillBlair) February 3, 2021

كما تضم القائمة الجديدة ثلاث جماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وهي "أنصار الدين"، و"جبهة تحرير ماسينا"، و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وخمسة فروع لتنظيم "داعش" في كل من بنغلاديش وشرق آسيا والصحراء الكبرى وليبيا وغرب إفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة تنظيم "حزب المجاهدين" المناهض للهند والمؤيد لانضمام كشمير إلى باكستان.

المصدر: RT