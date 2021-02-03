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كندا تصنف "براود بويز" تنظيما إرهابيا

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كندا تصنف
Reuters
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أعلنت كندا أنها صنفت بشكل رسمي حركة "براود بويز" اليمينية المتطرفة تنظيما إرهابيا بموجب قانونها الجنائي، في خطوة تسمح للشرطة بمعاملة أي جرائم يرتكبونها على أنها نشاط إرهابي.

ووفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب الكندي، يمكن للحكومة أن تستولي على ممتلكات التنظيم  والأفراد المرتبطين به.

وقال مسؤولون حكوميون إن كندا هي أول دولة تصنف "براود بويز" جماعة إرهابية، وأشاروا إلى أن أحداث الشهر الماضي في واشنطن ساهمت في هذه الخطوة التي كانت قيد الدراسة.

وقال مسؤول كندي إنه في حين أن المعلومات التي تم الحصول عليها في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن كانت "عاملا مساهما في اتخاذ هذا القرار، إلا أنه بالتأكيد ليس القوة الدافعة".

المصدر: nbcnews + "نيويورك تايمز"

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