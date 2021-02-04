خبير دولي عن منشأ "كوفيد - 19": لا يوجد دليل قاطع أنه ظهر في سوق ووهان ولكن كل الشروط كانت متوفرة

أكد فلاديمير ديدكوف، الخبير الروسي في فريق خبراء منظمة الصحة العالمية عدم وجود دليل قاطع على أن عدوى "كوفيد - 19" نشأت في سوق ووهان للمأكولات البحرية، لكنه لم يستبعد ذلك تماما.

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وأوضح الخبير الدولي أن كل الشروط لانتشار عدوى "كوفيد -19" متوفرة في سوق المأكولات البحرية في ووهان، إلا أن ذلك لا يعني أنه نشأ هناك.

وفي الشأن ذاته قال الخبير في منظمة الصحة العالمية: "كنا في هذا السوق. لست على دراية كبيرة باللوائح الصحية في الصين، لكن بالنظر إلى ذلك وباستقراء تشريعاتنا، بالطبع، السوق بعيد جدا عن الكمال ... لا يوجد ما يثبت أن ذلك حدث هناك، ولا توجد أي أدلة على أن الفيروس نشأ هناك، وربما ظهر في مكان آخر، لكن من الناحية النظرية كل الظروف لانتشار الفيروس متوفرة".

ولفت ديدكوف إلى أن هذا السوق حاليا لم يعد كما كان، وهو مغلق الآن، وتجري عملية إزالته، ومع ذلك حتى في هذا الوقت يمكن التوصل إلى هذا الاستنتاج.

وقال ديدكوف عن سوق ووهان: "كل شيء مكتظ للغاية، والسوق صغير، وكل شيء ضيق. وبطبيعة الحال، يمكن أن يحدث أي شيء هناك. جميع الظروف لانتشار أي عدوى موجودة عندما لا يتم الالتزام بالمعايير الصحية. أسهم هذا في الأمر أم لا، نحن لا نعلم، ويبدو ذلك بهذه الصورة، كل شيء محتمل تماما. جميع الظروف موجودة هناك لظهور العدوى".

يشار إلى أن الصين تستضيف في الوقت الحالي مجموعة دولية من خبراء منظمة الصحة العالمية، والتي تبحث في منشأ "كوفيد – 19".

وكان الخبراء الدوليون وصلوا إلى مدينة ووهان الصينية في 14 يناير، وبعد ذلك تم وضعهم في الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما، وانتهى الحجر الصحي في 29 يناير، وبدأ الخبراء عملهم.

يذكر أن سوق هوانان في مدينة ووهان المتخصص في بيع المنتجات والمأكولات البحرية، وحتى لحوم الطرائد، قد أغلق في 1 يناير 2020 عندما أوصل إليه تحقيق وبائي في تفشي مرض غير معروف حينها. وكان أولى المرضى قد عملوا تحديدا في هذا السوق. ومع ذلك، لم يتوصل العلماء حتى الآن إلى نتيجة قاطعة فيما يتعلق بالدور الذي لعبه في انتشار الفيروس.

المصدر: نوفوستي