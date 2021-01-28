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الصحة العالمية: فريقنا في ووهان سيزور مختبرات وأسواقا ومستشفيات

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الصحة العالمية: فريقنا في ووهان سيزور مختبرات وأسواقا ومستشفيات
AFP Héctor Retamal
الإجراءات الوقائية في مدينة ووهان الصينية - أرشيف
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن فريقها الذي يزور الصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا سيقابل علماء محليين غدا الجمعة، ويخطط لزيارة مختبرات وأسواق ومستشفيات في مدينة ووهان.

وأشارت المنظمة إلى أن الفريق غادر فندق الحجر الصحي بووهان في وقت سابق من الخميس، استعدادا للعمل الميداني بعد أسبوعين من وصوله للمدينة التي ظهر فيها الفيروس أول مرة في أواخر عام 2019.

وقالت المنظمة على "تويتر": "الزيارات الميدانية ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، وسوق هوانان، ومركز ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، مضيفة أن "فريق الخبراء المستقلين، المقرر أن يظل في الصين لمدة أسبوعين آخرين، سيتحدث أيضا إلى مجموعة من أوائل المصابين بالفيروس في المدينة".

وتابعت: "كل الافتراضات مطروحة على الطاولة مع اتباع الفريق للمنهج العلمي في عمله".

من جهته، قال مدير الطوارئ في المنظمة مايك رايان في وقت سابق، إنه "ليس هناك ضمانات للوصول لإجابات... إنها مهمة صعبة".

المصدر: "رويترز"

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