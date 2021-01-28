فريق علماء منظمة الصحة يخرج من الحجر ويبدأ العمل الميداني في ووهان
Reuters
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غادر فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية يحقق في أصول جائحة كوفيد -19 فندق الحجر الصحي الخميس لبدء العمل الميداني، بعد أسبوعين من وصوله إلى مدينة ووهان الصينية.
وخضع فريق العلماء الذي يسعى للبحث عن منشأ الفيروس القاتل للحجر لمدة أسبوعين بعد وصوله إلى مدينة ووهان حيث ظهر الفيروس في أواخر عام 2019.
واستقل الفريق الحافلة وغادر الفندق بعد الساعة الثالثة عصرا بقليل بالتوقيت المحلي، (07:00 بتوقيت غرينتش) من دون التحدث إلى الصحفيين.
المصدر: رويترز