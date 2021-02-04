صحيفة "فيلت": لقاح "سبوتنيك V" الروسي أدهش الدول الغربية

قالت صحيفة "فيلت" الألمانية إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي، أدهش الدول الغربية، مثلما حصل ذلك عندما أطلق الاتحاد السوفيتي سنة 1957 أول قمر صناعي إلى الفضاء، الذي أزعج الدول الغربية.

وأوضح كاتب المقال، جاك شوستر، أن نشر نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لـ "سبوتنيك V" في مجلة "لانسيت" (Lancet) العلمية البريطانية، أكد مدى نجاعة اللقاح الروسي.

وأوضح كاتب المقال أن نجاعة اللقاح الروسي الذي أكدته مجلة "لانسيت" البريطانية يبرر وجاهة قرار موسكو، البدء في استخدام اللقاح قبل إصدار البيانات النهائية عنه.

وفي وقت سابق وصفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، نشر مجلة "لانسيت" الطبية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" بالخبر السار.

وقالت مجلة "لانسيت" البريطانية، إن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

المصدر: نوفوستي