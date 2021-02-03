الكرملين يعلق على نشر نتائج المرحلة الثالثة من اختبارات "سبوتنيك V"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن نتائج الدراسات حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي، التي نشرت في مجلة The Lancet العلمية، تثبت بشكل مقنع موثوقيته وفعاليته.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم: "هذه المقالة، مهمة جدا، وهي تدل بشكل مقنع وتثبت للغاية موثوقية وفعالية اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا".

وأشار بيسكوف، إلى أن نشر المقالة يبرر كذلك بشكل مؤكد التسجيل السريع لهذا اللقاح في روسيا الاتحادية".

في وقت سابق، قالت مجلة The Lancet العلمية الطبية البريطانية، إن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد عن تسعين في المئة.

المصدر: نوفوستي