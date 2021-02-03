واشنطن تعرب عن انزعاجها من تقارير عن "اغتصاب منظم للمسلمات" في معسكرات صينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاج واشنطن الشديد من تقارير عن "اغتصاب ممنهج واعتداء جنسي ضد النساء في معسكرات أقلية الأيغور ومسلمات أخريات في منطقة شينغيانغ الصينية".

واتهم المتحدث باسم الوزارة الصين بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" في شينغيانغ.

وقال: "هذه الفظائع تهز الضمير ويجب مواجهتها بعواقب وخيمة".

وجاء تصريح المسؤول ردا على استفسار حول تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق يوم الأربعاء، أفاد بأن "النساء في نظام معسكرات الاعتقال الصيني للأيغور وغيرهن من المسلمات في شينغيانغ يتعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب".

المصدر: "رويترز"