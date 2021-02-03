أرمينيا بصدد شراء كميات إضافية من لقاح "سبوتنيك V"

أكد وزير الصحة الأرميني أناهيت أفانيسيان في اجتماع مع السفير الروسي لدى يريفان سيرغي كوبيركين، أن بلاده مستعدة لشراء كميات إضافية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا.

وقال: "بالنسبة لنا، يعد التعاون الوثيق مع الجانب الروسي والتبادل المنتظم للمعلومات والخبرة أمرا مهما للغاية".

وأضاف: "اليوم يتفاوض المتخصصون لدينا بنشاط لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي. وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى أن وزارة الصحة وقعت اتفاق تعاون في إطار مبادرة كوفاكس ومع ذلك، نحن مستعدون أيضا لشراء دفعات إضافية من اللقاح في إطار هذه المبادرة".

وأعلنت وزارة الصحة الروسية في نوفمبر الماضي، تسليم وزارة الصحة الأرمينية عينات من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V".

ووافق الجانب الأرميني على عرض لشراء لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا لـ3% من السكان كجزء من الآلية العالمية لضمان الوصول إلى لقاحات يجهزها برنامج "كوفاكس" المعتمد من قبل الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة والمتضررة بالجائحة.

المصدر: "نوفوستي"