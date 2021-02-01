أرمينيا تسمح باستخدام "سبوتنيك V"

قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن وزارة الصحة الأرمنية وافقت على استخدام لقاح"سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الصندوق، في بيانه: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الحصول على موافقة وزارة الصحة في أرمينيا، على استخدام لقاح "سبوتنيك V" داخل الجمهورية".

وأشار الصندوق، إلى أن "قرار الموافقة على اللقاح، صدر بموجب مرسوم من وزارة الصحة في أرمينيا، اعتمادا على نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تمت في روسيا، بدون دراسات إضافية في أرمينيا".

ويذكر أن وزارة الصحة الروسية، كانت قد سجلت لقاح "سبوتنيك V " في أغسطس 2020، وقام بتطوير هذا اللقاح الأول في العالم للوقاية من "كوفيد – 19"، مركز "غاماليا" الروسي.

المصدر: نوفوستي