ألمانيا: نحن وسيط لإنتاج "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إن بلاده تتوسط في موضوع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، في الاتحاد الأوروبي، قبل الموافقة على السماح باستخدامه هناك.

وأضاف الوزير، خلال "مؤتمر أوروبا 2021 " عبر الإنترنت، "أن المستشارة أنغيلا ميركل تحدثت مع الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك تحدثت بنفسي مع نظيري الروسي، كما جرت مفاوضات على مستويات وزارية أخرى".

وذكر الوزير، أن معهد Paul-Ehrlich، كمؤسسة مشرفة أجرى اتصالات مع المؤسسات الروسية ذات العلاقة. وهذا المعهد كان على اتصال مع الجانب الروسي حتى قبل الوباء.

وقال الوزير: "نحن نناقش كل هذه القضايا. لقد استفسروا، هل توجد طاقات إنتاجية في ألمانيا أو أوروبا. هذا موضوع آخر. يمكننا تقديم الدعم لإنتاج لقاح لم يتلق بعد الموافقة على استخدامه في أوروبا".

وتابع الوزير القول: "نعمل كوسطاء في هذا الموضوع، لأننا نعرف أنه لا يمكن هزيمة هذا الوباء إلا بالتعاون معا".

المصدر: نوفوستي